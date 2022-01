[Aktualisiert 14.50 Uhr] Am Hauptbahnhof Mannheim ist am Mittwochmittag eine Person unter einen Zug geraten. Nach Angaben der Bundespolizei war die Person gegen 13.20 Uhr ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich gesprungen. Durch umsichtiges Verhalten eines Lokführers habe ein größerer Schaden für die Person verhindert werden können. Laut Feuerwehr ereignete sich der Unfall an Gleis 2. Die Person, die zeitweise unter einem Zug eingeklemmt war, sei ansprechbar. Die Feuerwehr half, die verletzte Person unter dem Zug zu bergen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam die Person in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Mannheim, Rettungskräfte und ein Notarzt, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei. Mehrere Reisende, die das Geschehen beobachtet hatten, wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. In der Zeit von 13.20 bis 14.20 Uhr waren die Gleis 1 bis 3 gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Schienenverkehr.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen oder - versuchen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).