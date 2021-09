Mannheim stellt im neuen Bundestag vier Abgeordnete. Neben der direkt gewählten Isabel Cademartori (SPD) ziehen auch Melis Sekmen (Grüne), Konrad Stockmeier (FDP) und Gökay Akbulut (Linke) über Zweitmandate ins Parlament in Berlin ein. Bei der Wahl am Sonntag hatte Cademartori mit 26,4 Prozent der Stimmen das Direktmandat gewonnen, die übrigen künftigen Parlamentarier aus der Quadratestadt mussten bis in die frühen Morgenstunden des Montag zittern. Sekmen war auf der Landesliste der Grünen auf Position 16 gesetzt, Stockmeier bei den Liberalen auf Platz 13. Gökay Akbulut stand bei den Linken im Land zwar auf einem guten zweiten Platz, allerdings war lange fraglich, ob die Partei überhaupt wieder in den Bundestag einzieht. Akbulut war zuletzt die einzige Abgeordnete für Mannheim in Berlin, nachdem der Grüne Gerhard Schick sein Mandat Ende 2018 niedergelegt hatte, um sich auf eine andere Aufgabe zu konzentrieren. Und Nikolas Löbel (ehemals CDU), der vor vier Jahren das Direktmandat gewonnen hatte, stolperte Anfang des Jahres über die sogenannte Maskenaffäre und legte nach parteiinternem und öffentlichem Druck sein Mandat nieder. „Die starke Vertretung Mannheims im Bundestag ist ein guter Motor, um unsere Entwicklung zu einer zukunftsfähigen Stadt weiter voranzutreiben“, ließ am Montag Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) verlauten.