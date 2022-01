Dass er seinem Harndrang in der Öffentlichkeit nachgekommen ist, hatte für einen 35-Jährigen am Freitagabend in Mannheim unangenehme Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der Kontrolle des Mannes festgestellt, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Da der 35-Jährige außerdem eine geringe Menge Kokain bei sich hatte, kommt jetzt ein weiteres Verfahren auf ihn zu.