Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn, hat ein 21-Jähriger am Donnerstagmittag am Mannheimer Hauptbahnhof einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn mehrfach ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei waren der alkoholisierte 21-Jährige sowie sein Begleiter kurz zuvor mit dem Zug angekommen. Da der junge Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wurde er von dem 46 Jahre alten Bahn-Mitarbeiter auf die geltenden Vorschriften hingewiesen. Durch die Schläge seines Gegenübers erlitt dieser Schwellungen und Hämatome, die in einem Krankenhaus untersucht werden mussten. Die zwischenzeitlich verständigte Bundespolizei nahm den aggressiven und uneinsichtigen 21-Jährigen vorläufig fest. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste er bis Freitag im Gewahrsam der Bundespolizei bleiben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.