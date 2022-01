Trotz Quarantäneanordnung ist ein 70-Jähriger am Sonntagmittag mit einer S-Bahn von Heidelberg nach Mannheim gefahren. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, war er möglicherweise ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs. Der Mann wurde in der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofs in Gewahrsam genommen. Der 70-Jährige war von einer Pflegeeinrichtung im Raum Heidelberg bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Die Einrichtung gab zudem an, dass der Mann sich derzeit aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befinde. Ein Krankentransport brachte den 70-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung.