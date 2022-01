Nach zwei Fällen von Unfallflucht im Stadtteil West sucht die Polizei Zeugen. Der erste Fall ereignete sich zwischen 5. und 6. Januar. Ein 51-Jähriger parkte seinen grauen 5er-BMW in der Alberichstraße. Als er wegfahren wollte, bemerkte, dass der Kotflügel vorne links beschädigt ist und gelbe Lackanhaftungen zu sehen sind.

Mazda beschädigt

Beim zweiten Fall am 7. Januar fuhr eine 19-Jährige mit einem weißen Madza CX 5 in der Bruchwiesen- in Richtung Hochstraße von Maudach kommend. Ein Kombi fuhr auf den Mazda auf, vermutlich weil er den notwendigen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Der Unfallverursacher fuhr dann in Richtung Valentin-Bauer-Straße weiter, ohne anzuhalten. Der Mazda wurde am Heck beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 900 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.