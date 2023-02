Auf dem Firmengelände eines lokalen Radiosenders in der Turmstraße (West) haben nach Polizeiangaben am Samstagabend gegen 19.50 Uhr zwei Autos gebrannt, die dort geparkt waren. Den Beamten zufolge hat ein Zeuge kurze Zeit zuvor zwei Männer beobachtet, die an einem der Fahrzeuge hantiert hatten. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein, teilt die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro beziffert. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.