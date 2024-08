Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bietet im August zwei zusätzliche Termine für die Abgabe von Sonderabfall an. Bürger können ihre Sonderabfälle laut Stadt am Dienstag, 13. August, auf dem Wertstoffhof Süd (Brückweg 100) und am Montag, 19. August, auf dem Wertstoffhof West (Wollstraße 151), in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 15 Uhr abgeben. Die bereits im WBL-Abfallkalender angesetzten Termine für die Sonderabfallabgabe bleiben laut Stadt erhalten. Zu den Öffnungszeiten des jeweiligen Wertstoffhofs können am 16. sowie 17. August auf dem Wertstoffhof Süd und am 23. sowie am 24. August auf dem Wertstoffhof West Sonderabfälle abgegeben werden.