Zum 25. Mal haben Muslime am Sonntag bundesweit ihren Tag der offenen Moschee gefeiert. Jeder war dazu eingeladen, bei einer Führung durch die Räume Interessantes über die Muslime und über den Islam zu erfahren – auch in Ludwigshafen.

So besuchten einige Interessenten die Ludwigshafener Moscheegemeinschaft in der Krummlachstraße 6 in West. Die Gemeinschaft hatte ihre erste „Hinterhaus-Moschee“ ab 1980 zunächst