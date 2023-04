Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als kleiner Junge hat sich Ziga Urbic gewünscht, in der deutschen Handball-Bundesliga zu spielen. Mit 24 Jahren ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen, denn der Slowene bildet mit Matej Asanin das Torhütergespann der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Liga. Das Oberhaus ist sein großes Ziel.

Der Wechsel aus der ersten österreichischen Liga vom SC Kelag Ferlach in die Pfalz kommt nicht von ungefähr. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler möchte seinem Landsmann und Idol