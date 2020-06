Einen etwas andere „Fundsache“ hat am Mittwoch die Bundespolizei in Mainz beschäftigt. Mit einem Yorkshire-Terrier erschien eine 31-jährige Frau gegen 12.40 Uhr auf dem Bundespolizeirevier Mainz. Sie erklärte den Beamten auf der Wache, dass sie den Hund am Dienstag im Bereich des Mannheimer Bahnhofs gefunden hätte. Der verängstigte Hund sei ihr entgegengekommen und vor ihr stehengeblieben. Die Frau habe im näheren Umfeld keinen Besitzer finden können, der nach seinem Hund suchte. Sie entschied sich, diesen für die Nacht aufzunehmen und zu pflegen. Da das Tierheim zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, brachte sie den Hund zur Bundespolizei. Die Beamten nahmen sich des Hundes an und übergaben ihn der Feuerwehr Mainz, die ihn ins Tierheim brachte. Wer einen Hund dieser Rasse am Mannheimer Bahnhof verloren hat, kann sich an die Pressestelle der Bundespolizei melden: telefonisch unter 0631/34073-1006 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de.