In der Zweiten Bundesliga der Wasserballer steht für den WSV Vorwärts Ludwigshafen am Sonntag das Derby beim SC Neustadt an. Beide Teams sind noch ungeschlagen. Dennoch tritt der WSV nicht gerade optimistisch an – aus mehreren Gründen.

Es ist ein nominelles Spitzenspiel in der Zweiten Bundesliga der Wasserballer, wenn der ungeschlagene WSV Vorwärts Ludwigshafen am Sonntag um 14 Uhr beim unangefochtenen Spitzenreiter SC Neustadt