Im Mediaturm in Ludwigshafen finden während der „Woche der Medienkompetenz“ mehrere öffentliche Veranstaltungen statt. Kurzfristige Anmeldungen sind laut Veranstalter noch möglich.

Am Dienstag, 9. Juni, sind im Mediaturm in der Turmstraße 10 im Stadtteil West folgende Formate geplant: eine Präsenzsprechstunde für Betroffene digitaler Gewalt („Solinet“, 9 bis 12 Uhr), das „Smart Surfer“-Jubiläum mit Impulsen zu Medienkompetenz und Vernetzung (10 bis 14 Uhr) und ein „Blick hinter die Kulissen“ beim Offenen Kanal (OK) Ludwigshafen (11 bis 14 Uhr).

Am Mittwoch, 10. Juni, bieten die Digital-Botschafterinnen und Digital-Botschafter Rheinland-Pfalz im Rahmen der „Woche der Medienkompetenz“ in der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße 44-48 (Mitte) zwei Workshops an: „Navigieren mit Google Maps“ (14 bis 16 Uhr) und „Unterwegs mit Bahn und Bus – die App DB Navigator“ (16.30 bis 18.30 Uhr).

Am Freitag, 12. Juni, thematisieren die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Landesmedienanstalt im Mediaturm von 17 bis 19 Uhr unter dem Titel „Digital in die Zukunft“ die Rolle Künstlicher Intelligenz in der Zukunft von Vereinen. Am Samstag, 13. Juni, veranstaltet die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Rheinland-Pfalz von 13 bis 16 Uhr im Mediaturm einen Workshop gegen Antiziganismus. Beleuchtet werden die Fragen, was Antiziganismus ist und wie man dieser besonderen, gegen Sinti und Roma gerichteten Form des Rassismus begegnen kann.

Weitere Informationen zum Programm findet man im Netz unter www.mediaturm-lu.de. Auf der Homepage kann man sich auch zu den Veranstaltungen anmelden. Hinweise zur „Woche der Medienkompetenz“ sind auch unter www.wmk-rlp.de abrufbar.