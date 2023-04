Die Stadtteile verändern sich. Die Ortskerne verwaisen. Es wird schwierig, diese Entwicklung umzukehren.

Der Tante Emma-Laden um die Ecke ist schon lange weg. Wochenmärkte sind auf dem absteigenden Ast. Auch inhabergeführte Bäckereien und Metzgereien verschwinden aus den Stadtteilen. Wer noch da ist, muss mit Qualität gegen die Supermarktketten bei den Kunden punkten. Ein täglicher Kampf ums Überleben. Kleine Modegeschäfte oder Buchläden stehen in Konkurrenz zum Internethandel. Wenn es so weiter geht, wird es in ein paar Jahren in den Stadtteilen nur noch Handelsketten geben. Die Ortskerne werden verwaist sein. Es liegt auch an uns allen, dies zu verhindern. Wie? Ganz einfach. Den örtlichen Handel unterstützen und dort einkaufen. Da sind wir alle gefragt.