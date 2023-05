Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tabelle in der Handball-Oberliga der Herren ist noch ein wenig schief. An der Spitze stehen mit je drei Siegen die VTV Mundenheim und die Reserve von Drittligist TuS KL-Dansenberg. Die HF Illtal haben hingegen bislang erst eine Partie absolviert. Ein Spitzenspiel ist es trotzdem, wenn die VTV am Sonntag, 17 Uhr, im Schulzentrum die Zebras aus Illtal empfangen.

„Wir hatten kein leichtes Auftaktprogramm“, sagt Aaron Schleidweiler. Der 22-Jährige ist nicht nur zweitjüngster Spieler im Kader von Trainer Steffen Schneider, sondern seit dieser Saison auch