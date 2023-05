Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der VTV Mundenheim arbeiten in der Handball-Oberliga weiter an ihrem Punktepolster. Gegen den überforderten Aufsteiger HSG TVA/ATSV Saarbrücken feierten die Mundenheimerinnen mit 28:14 (16:4) den dritten Sieg in Folge.

Nein, völlig zufrieden war VTV-Trainer Thorsten Engert nicht. „Ich wäre gegen diesen Gegner gerne unter zehn Gegentoren geblieben“, verriet er. Ein Luxusproblem, denn nach knapp einer