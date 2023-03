Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit dem 1. März gilt in Deutschland die Masern-Impfpflicht: Kinder, die in die Schule oder den Kindergarten kommen, müssen geimpft sein. Für alle anderen gibt es eine Übergangsfrist. Die Umsetzung der neuen Regelungen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis scheint unproblematisch. Der Impfstatus ist bei Mitarbeitern aber zum Teil unübersichtlicher als bei Kindern.

Die Masernimpfung erfolgt mit einem Impfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln und ist im Impfpass auch unter der Abkürzung MMR aufgeführt. „Ich schätze, dass die meisten Kindergartenkinder