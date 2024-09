Die Frage, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht, kann verwirrend und überwältigend sein. Welche Berufe gibt es und was macht man da eigentlich? Die BASF bietet am Standort Ludwigshafen eine Reihe von Angeboten, um Schülern sowie deren Eltern zu unterstützen.

Vom 7. bis 11. Oktober startet ein einwöchiges Orientierungspraktikum, um Berufe in der Metalltechnik kennenzulernen. Neben allgemeinen Infos zum Unternehmen und zur Ausbildung erhalten Teilnehmer laut Ankündigung auch Einblicke in die Ausbildungsstätten und können Tätigkeiten selbst ausprobieren. Die Anmeldung ist bis 2. Oktober möglich.

Einen weiteren Termin gibt es von 17. bis 28. Februar 2025: Bei einem zweiwöchigen Praktikum erwarten die Teilnehmer Einblicke in die Welt der Metall- und Elektrotechnik. Dabei hantieren sie mit Bohrmaschine oder Lötkolben, bearbeiten Metalle, lernen Bauteile und deren Funktionen kennen und bauen einen Lautsprecher.

Praktikumswochen Rheinland-Pfalz

Die Praktikumswochen Rheinland-Pfalz starten zudem in eine neue Runde. Die BASF beteiligt sich am 17. und 24. Oktober mit einer Berufsorientierung in Technik, Produktion oder IT. Bei dieser Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, die Bereiche Elektro-, Metalltechnik, Produktion und IT näher kennen zu lernen und mit Azubis oder Experten ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist über die Website der Praktikumswochen möglich oder direkt über die Karriereseite des Chemiekonzerns.

Am 9. November findet der „Aktionstag – Duale Studiengänge“ statt. Von 9 bis 15 Uhr können sich Interessierte zu Studiengängen in den Bereichen Betriebswirtschaft, Informatik und Ingenieurwesen informieren und Angebote praxisnah kennenlernen.

Berufe-Speed-Dating

Am 26. November um 18.30 Uhr können sich Eltern über ihre Rolle bei der Berufswahl ihrer Kinder informieren. Die Veranstaltung ist digital.

Technik, Produktion oder IT? Schüler ab der achten Klasse können sich am 27. November, 8 bis 13 Uhr, beim Berufe-Speed-Dating einen Überblick zu sechs verschiedenen Ausbildungsberufen verschaffen.

Am 12. Dezember bietet die BASF einen Termin zur Berufsorientierung ausschließlich für Mädchen und junge Frauen ab der achten Klasse an. Von 8 bis 14 Uhr lernen die Teilnehmerinnen Ausbildungsjobs in Produktion und Technik kennen.

Digital-Plattform „Metaverse“

Sich über Jobs informieren geht auch von zu Hause – und zwar rund um die Uhr: Mit dem „Metaverse“ bietet die BASF eine digitale Plattform, bei der sich Interessierte per Avatar in einer virtuellen Ausbildungsumgebung umschauen und Infos abholen können. Jeden Montag von 16 bis 17 Uhr sind Fachleute eingewählt und beantworten Fragen.

Noch Fragen?

Weitere Veranstaltungen der BASF-Ausbildung und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Netz: www.basf.com/ausbildung. Rückfragen sind unter Telefon 0621 60-97602 oder per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com möglich.