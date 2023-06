Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor lauter Covid – wie steht es eigentlich um die Grippeschutzimpfung? Wird sie im Zuge der Pandemie mehr oder weniger als vorher in Anspruch genommen? Wir haben bei drei Ludwigshafener Hausarztpraxen nachgefragt und erfahren: Auch Jüngere lassen sich jetzt gegen Influenza spritzen. Probleme kann es bei Menschen über 70 geben, die zugleich ihre dritte Covid-Impfung erhalten.

„Wir impfen wie die Weltmeister“, beschreibt Regina Will den dauerhaften Hochbetrieb in ihrer Praxis in West. Dass sich mehr Menschen als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie nun auch gegen