Ballett fängt man am besten mit drei Jahren an, sonst hat man verloren. Von wegen! Es ist nie zu spät, eine Leidenschaft auszuleben. Oliver Vögeli ist Bauingenieur, hat mit 27 Jahren Ballett für sich entdeckt und tanzt seither heimlich durch die Supermärkte. Demnächst tritt er in Ludwigshafen auf.

Er kommt gerade von der Baustelle am Nationaltheater, wo der 34-Jährige als Ingenieur den Bau rund um den neuen Orchestersaal leitet. Und tatsächlich kennt Oliver Vögeli auch