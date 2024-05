In den unscheinbaren Räumen der Ludwigshafener Tafel im Stadtteil West arbeiten Helfer unterschiedlicher Herkunft und aus allen sozialen Schichten Hand in Hand. An sechs Tagen in der Woche sind bis zu 200 Ehrenamtliche im Einsatz, um die Ausgabe der Lebensmittel an Bedürftige zu organisieren. Ein Blick auf die Schlange der Kunden zeigt, wer durch das soziale Netz fällt.

Am Rande der Stadt, in der Bayreuther Straße (West) befindet sich die Tafel Ludwigshafen.