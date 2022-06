Am Montagmorgen hat ein unbekannter Mann gegen 10.15 Uhr ein Wettbüro in der Reichskanzler-Müller-Straße in Mannheim überfallen. Wie die Polizei mitteilt, liegen bislang keine weitere Details vor. Zeugen werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621 1744444 zu melden.