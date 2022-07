In West wird nach zweijähriger Pandemiepause wieder gefeiert: Das Kinder- und Straßenfest beginnt am Freitag um 14 Uhr auf dem Gelände der Matthäuskirche sowie in der Wendeschleife in der Waltraudenstraße.

Um 14 Uhr eröffnen Sozialdezernentin Beate Steeg und Ortsvorsteher Osman Gürsoy (beide SPD) es offiziell. Auf der Spielemeile wird laut Stadt ein buntes Angebot für die jüngsten Festbesucher aufgebaut. Die Kinder können basteln, toben und kreativ sein. Institutionen informieren über ihre Arbeit. Das Bühnenprogramm im Hof der Kirche gestaltet die Tanzschule Weile mit einem Tanz- und Animationsprogramm.

Um 18 Uhr leitet Gürsoy den Part für Erwachsene ein. Dazu spielt die Band „The Poor Boys“ bis 22 Uhr. Erneut sind Mitarbeitende der Matthäuskirche, die IG West und Institutionen im Stadtteil an der Organisation beteiligt.