Ein Jugendlicher hat am Samstag gegen 17.30 Uhr eine Seitenscheibe der Haltestelle Rohrlachstraße im Stadtteil West eingetreten. Der zwischen 13 und 15 Jahre alte Junge war in Begleitung eines weiteren Jugendlichen. Das Duo war von einem Zeugen beobachtet worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Hinweise zu den beiden Jugendlichen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.