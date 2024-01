In der Bliesstraße in West hat am Montag gegen 12.15 Uhr in einem Keller eines Mehrparteienhauses ein Kinderwagen gebrannt. Durch den Rauch wurde die Wand im Keller und im Erdgeschoss beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe wird laut Polizei noch ermittelt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.