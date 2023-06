„West bewegt sich“ – unter diesem Titel startet ein neues Projekt der Ökumenischen Fördergemeinschaft, der Stadt Ludwigshafen, einiger Ludwigshafener Sportvereine und der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“.

Gemeinsam organisieren die Projektpartner Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche, die häufig, aus ganz unterschiedlichen Gründen, keinen Zugang zu Sport- und Bewegungsangeboten haben. Das Besondere und zugleich ein großes Plus: Die Kinder können in ihrem gewohnten Lebensumfeld trainieren, denn gesportelt wird vor Ort – in Ludwigshafen-West. Anfahrten, oft ein Hindernis, fallen somit weg. Niederschwellig soll somit ein Zugang zu Sport und Bewegung geschaffen werden.

Kennenlerntermin am 23. Juni

Es geht dabei nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern darum, Kindern in einer sozial benachteiligten Region, eine neue Möglichkeit der Freizeitgestaltung zu bieten. Vereine, wie etwa der Post-Sportverein Ludwigshafen, der Ludwigshafener Lauf-Club und der SV Pfingstweide, Abteilung American Football, Titans Ludwigshafen, laden gemeinsam mit den Projektpartnern für Freitag, 23. Juni, ab 14.30 Uhr, auf der Bezirkssportanlage West, Bayreuther Straße, zu einem ersten Kennenlernen ein. Die Kinder und Jugendlichen haben dann die Möglichkeit, unterschiedliche Sportarten auszuprobieren. Eröffnet wird das Projekt von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Ab Donnerstag, 29. Juni, können die Nachwuchssportler dann einmal pro Woche unter fachkundiger Anleitung gemeinsam trainieren. Dabei wechseln sich die Sportarten im vierwöchigen Turnus ab. Ob Fußballtennis, Laufen, Dart, Selbstverteidigung, American Football oder Kegeln – 2023 , so das Ziel, soll ein abwechslungsreiches Sportjahr für die Kinder in West werden.