Im Stadtteil West beteiligen sich Einrichtungen und Freiwillige auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 18. November. Die Vorleser zeigten dabei, wie schön und wichtig vorlesen sei. Vorlesen sei nicht nur eine schöne Freizeitbeschäftigung, sondern könne auch Schlüssel zu Bildung sein und damit Voraussetzung für den beruflichen Erfolg. Vorgelesen werde in den Einrichtungen aus Büchern, die mit einer Spende der Bürgerstiftung Ludwigshafen eingekauft werden und nach dem Vorlesetag in den Einrichtungen bleiben.

Am Nachmittag ab 16 Uhr steht im Büro Sozialer Zusammenhalt, Bürgertreff West, Valentin-Bauer-Straße 18, das Vorlesen für Erwachsene im Vordergrund. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) liest aus Werken von Janne Teller. Johannes Hucke liest aus seinem Lokalroman „Mett“ vor und General Schweißtropf vom „Büro für angewandten Realismus“ vervollständigt die Runde. Quartiersmanager Dietmar Rudolf moderiert die Veranstaltung. Im Bürgertreff West gibt es übrigens das ganze Jahr über eine Büchertauschecke. Initiatoren des Vorlesetags sind Die Zeit, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung. Sie möchten Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken und laden in diesem Jahr bereits zum 19. Mal zum bundesweiten Vorlesetag ein. Anmeldung zur Vorleseaktion im Bürgertreff West unter Telefon 0621 5299296 oder per E-Mail an dietmar.rudolf@ludwigshafen.de.