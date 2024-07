Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) müssen eine Fernwärmeleitung im Stadtteil West unterbrechen, um Wartungsarbeiten zu erledigen. Wie die TWL mitteilen wird das Unternehmen Sax + Klee am Dienstag, 23. Juli, von 7 bis 23 Uhr an der Leitung arbeiten. Die Fernwärmeversorgung wird in der Zeit unterbrochen sein.

Die Arbeiten sind notwendig, um die zuverlässige Wärmeversorgung auch zukünftig sicherzustellen. Durch die Restwärme im Netz sind die Beeinträchtigungen für die Bürger gering. Im Notfall können sich die betroffenen Anwohner, die vorab über die Maßnahme informiert wurden, unter der Rufnummer 0621-505 1111 an die Leitwarte wenden, so die TWL.