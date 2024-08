Ein 22-Jähriger, der am Montagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in der Bliesstraße (West) auf einer Bank saß und laut Polizei offensichtlich etwas in einem Gebüsch versteckte, ist von den Beamten einer Kontrolle unterzogen worden. In besagtem Gebüsch habe ein Butterflymesser gelegen, welches die Polizei dem jungen Mann zuordnen konnte und sicherstellte. Wie die Beamten weiter mitteilen, ist Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 22-Jährigen erlassen worden.