Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen stellt der Bereich Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) ab sofort den Publikumsverkehr am Standort Kaiserwörthdamm 3a ein. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Die einmal jährlich kostenfreie Sperrabfallabfuhr kann aber weiterhin unter der Nummer 0621 504-4040 oder unter entsorgungsbetrieb@ludwigshafen.de angemeldet werden. Das gilt auch für den Sperrabfall-Express-Service. Ebenfalls pandemiebedingt müssen laut Stadt die Schadstoffsammlungen auf dem Wertstoffhof West am Freitag, 28., und am Samstag, 29. Januar, sowie auf dem Wertstoffhof Nord am Freitag, 4., und Samstag, 5., Februar, ausfallen. Alle drei Wertstoffhöfe im Stadtgebiet bleiben bis auf Weiteres geöffnet.