Unbekannte haben am Wochenende einen Transporter aufgebrochen, der in der in der Frankenthaler Straße (West) neben dem Hauptfriedhof geparkt war. Laut Polizei wurde der Aufbruch am Montagmorgen entdeckt. Die Täter stahlen aus dem weißen Ford Transit Werkzeug. Der Schaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.