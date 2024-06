Wie viel Pech kann man haben? In 24 Stunden hat das Haus von Regina Will im Stadtteil West gleich zweimal gebrannt. 2018 war das. Der Ärger um die Behebung der Schäden dauert noch immer an – dabei ist tatsächlich die Stadt gefragt und deren Versicherung.

Zwei Feuer in 24 Stunden? Das klingt nicht nur kurios, es ist ein ziemlicher Hammer. Passiert ist dies am 9. Oktober 2018 – und beschäftigt bis heute die Betroffenen und Juristen.