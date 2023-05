Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Fußgönheim II (Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd) hat wechselvolle Zeiten hinter sich. Viele Jahre gehörte die Mannschaft der A-Klasse an und klopfte gar ans Tor der Bezirksliga. 2011 erfolgte der freiwillige Rückzug in die B-Klasse, ein Jahr später ging es in die C-Klasse runter. Dort spielten die Fußgönheimer nur eine Saison und belegten nach dem Aufstieg durchweg Plätze im Mittelfeld.

Bis auf die abgebrochene Runde 2019/20, in der die Schwarz-Weißen nur um Haaresbreite die Rückkehr in die A-Klasse verpassten. Doch im Sommer fiel das Team auseinander