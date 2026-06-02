Kartons, Socken, Styropor: In der Ludwigshafener Fußgängerzone wachsen die Müllberge. Der nächste Abfuhrtermin steht erst in ein paar Tagen an.

In der Ludwigshafener Innenstadt sind die Bewohner in Sachen Müll einiges gewohnt. Es gehört (leider) eigentlich fast schon zum Stadtbild, dass in der Bismarckstraße immer wieder mal Müllhaufen herumliegen. Doch dieser Tage muss sich auch mancher Ludwigshafener beim Blick in die City verwundert die Augen gerieben haben, denn seit dem Wochenende haben sich in der Fußgängerzone regelrechte Müllberge aufgetürmt. Fast um jeden Baum lagen Kartons, Verpackungen, alte Schuhe, Socken, Kleidungsstücke, leere Eimer, Mülltüten, Sperrholzteile und Styropor. Das Ausmaß überschreitet bei Weitem die üblichen Müllhaufen.

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Der Grund für die illegale Müllablagerung? Die Stadtverwaltung hat darauf keine spontane Antwort. Die Müllabfuhr befindet sich jedenfalls nicht im Streik, der nächste Abfuhrtermin in der Bismarckstraße ist laut Abfallkalender für Freitag vorgesehen. Menschliches Fehlverhalten bei Anwohnern oder manchen Ladeninhabern in der Fußgängerzone scheint ziemlich wahrscheinlich. Offenbar hat jemand den Abfuhrtermin ignoriert, einfach mit der Müllablagerung angefangen und dann kam immer mehr dazu. Vielleicht hat die flächendeckend vermüllte City auf Zeit auch einen Lerneffekt für die Beteiligten. Denn wer lebt schon gerne mitten im Müll?