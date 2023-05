Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marco Reithermann, der am Donnerstag 27 Jahre alt wird, spielt für den Fußball-Bezirksligisten FG 08 Mutterstadt. Er ist Betriebsleiter einer Firma für Rohrleitungs- und Anlagebau für Chemieanlagen. Reithermann studierte in München und spielte bis auf eine kurze Zeit in der C-Jugend beim LSC nur für die FG.

Herr Reithermann, die FG 08 Mutterstadt ist Tabellenführer der Bezirksliga-Staffel Nord. Haben Sie die Tabelle ausgeschnitten?

(lacht) Das nicht, denn wir wissen Platz