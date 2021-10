Was ist denn hier los? Das wird sich so mancher Passant dieser Tage beim Anblick der schwarzen Platten fragen, die eins der schönsten Kunstwerke der Street-Art-Galerie am Ludwigshafener Hauptbahnhof „zieren“. Sollten die bunten Bilder etwa schon wieder verschwinden? Keineswegs. „Einige der Kunstwerke befinden sich auf Platten, auf denen die Farbe nicht gehalten hat“, teilte eine Bahn-Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Diese Platten seien nun umgedreht worden, so dass die rauere Oberfläche sichtbar sei. Auf diesen Oberflächen sollten die Kunstwerke voraussichtlich in diesem Monat erneuert werden.