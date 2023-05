Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kreativszene boomt – nicht erst seit Corona, aber seitdem noch stärker. Davon profitiert eine ganze Branche. Es wird gehämmert, gebastelt und genäht, was das Zeug hält. Nach zweijähriger Zwangspause traf sich die Do-it-yourself-Gemeinde am Wochenende in der Friedrich-Ebert-Halle.

Klack, klack, klack. Mit der Glasschneidezange verkleinert Lana Schmitt ein Stück Glas in kleine Mosaiksteine, die sie anschließend zu einem Bild zusammensetzen möchte. „Das