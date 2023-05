Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der vielseitig Abwehrspieler Melvin Loch (27) vom Fußball-Landesligisten SV Ruchheim ist von Beruf Schwimmbadbauer. Er ist sowohl in die Planung als auch in den Einbau der Bäder involviert. Wegen der Corona-Pandemie seien die Aufträge von Privatpersonen enorm gestiegen. Nach der Jugend spielte Loch beim LSC, in Fußgönheim, Ruchheim und Oppau, bevor er zum SVR zurückkehrte.

Herr Loch, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Geht es für den SVR nur um den Klassenverbleib?

Realistisch betrachtet schon. Wir werden es schwer haben, weil wir eine sehr