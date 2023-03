Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Städte Wien und Ulm könnten nach Ansicht von zwei Sprecherinnen des Aktionsbündnis Wohnen ein Vorbild für die Ludwigshafener Wohnbaupolitik sein. Was diese Kommunen besser machen und warum die Stadt am Rhein dringend mehr sozialen Wohnungsbau braucht, erklären Melanie Paff und Friederike Rüd im Interview.