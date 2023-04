Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr junge Menschen erkranken an Darmkrebs. Lange Zeit standen sie nicht so stark im Fokus, galt er doch vor allem als eine Erkrankung der Älteren. Die Stiftung Lebensblicke wirbt für die Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs – egal, in welchem Alter. Dass es jeden treffen kann, zeigt der folgende Fall.

34 Jahre alt ist der junge Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum, als bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wird. „Ein reiner Zufallsbefund“, sagt er. Für eine Reiseimpfung war er zu seiner Hausärztin