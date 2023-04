Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie ist die älteste Stiftung Deutschlands, die sich in Sachen Darmkrebsvorsorge seriös und umfassend engagiert: die Stiftung Lebensblicke mit Sitz in Ludwigshafen. 1998 gegründet, feiert sie in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag und blickt dabei auf eine erfolgreiche Zeit zurück.

Erfolgreich ist die Zeit deshalb, weil es der Stiftung Lebensblicke gelungen ist, das Thema Darm und Darmkrebs mit ausführlichen Informationen und Aufklärung aus der Schmuddelecke zu holen.