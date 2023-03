Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als ein „tolles Zeichen“ hat die Gewerkschaft Verdi die Streik-Aktionen auf Europa- und Ludwigsplatz in der City und einen Autokorso mit 50 Fahrzeugen am Mittwochmorgen gewertet. Der rollte hupend durch Ludwigshafen. Nach nur zwei Stunden lösten sich die Proteste wieder auf.

An den drei Versammlungsorten in der Innenstadt und in Friesenheim lautete die Ansage: „Treffpunkt ist ab 8.30 Uhr.“ Um diese Zeit war es für Mitte Oktober richtig kalt. Das änderte