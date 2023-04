Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen beenden das Jahr 2021 auf dem achten Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga. Zum Jahresausklang gewann die Mannschaft 34:26 (16:12) gegen den TV Emsdetten. Allerdings hat Ludwigshafen drei Spiele weniger ausgetragen. War es nun ein gutes oder schlechtes Jahr? Zwei Eulen-Spieler äußern sich dazu.

Jahresrückblicke sind so eine Sache. Woran misst man, ob das Jahr gut oder schlecht war? An der Punktausbeute? An der Entwicklung? Wie aber misst man eine Entwicklung?

