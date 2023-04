Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 27:31 (14:16)-Niederlage der VTV Mundenheim gegen die HSG Hanau tat weh. Immerhin wäre auch in diesem Spiel mehr drin gewesen. So bleibt nach vier Heimspielen in Serie lediglich die Ausbeute von zwei Siegen und zwei Niederlagen.

„Wir wussten, dass es hier ein intensives und emotionales Spiel wird. Wir sind glücklich mit den beiden Punkten“ – die Aussage von Gästetrainer Hannes Geist unterstrich den Respekt,