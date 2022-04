Neele Feldmann vom Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasium in West hat sich beim 63. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für das Landesfinale qualifiziert.

Mit dem Bezirksentscheid ist der Wettbewerb in seine dritte Etappe gestartet. Alle zehn Teilnehmer hatten den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule und auf regionaler Ebene im Landkreis oder in den kreisfreien Städten für sich entschieden. Neben Neele Feldmann hat Joséphine Matteson (IGS Waldfischbach-Burgalben) den Entscheid für den Bezirk Pfalz gewonnen und sich mit ihren Lesekünsten per Videoeinreichung für das Landesfinale qualifiziert.

Dreiminütige Videobeiträge

Coronabedingt wurden die Kreis- und Bezirksentscheide auch in diesem Jahr digital absolviert. Die Schüler konnten ihre dreiminütigen Vorlesebeiträge über eine Videoplattform einsenden. Betreut wird der Bezirksentscheid von der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle der Stadtbibliothek Ludwigshafen. Die Veranstalter kümmern sich auch unter den neuen Bedingungen um die Koordination der Juryarbeit, die Prüfung der Einreichungen und die Ehrung der Teilnehmer. Alle an den Bezirksentscheiden teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und das Buch „Sommerdiebe“ von Annette Moser. Die Sieger gewinnen zudem einen Bücherscheck.

Bundesfinale im Juni in Berlin

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb soll die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Vorlesewettbewerb. Auch in diesem Jahr unterstützen darüber hinaus vier Regionalbanken die Aktion. Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 21. Juni in Berlin.

