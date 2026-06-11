Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt, an dem eine Straßenbahn beteiligt war, wurde eine 14-Jährige verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die Jugendliche kurz nach 14 Uhr am Landgericht die Straßenbahngleise an der Straßenbahnhaltestelle „ Mannheim Schloss“ überqueren. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst und erlitt Verletzungen am Kopf. Die 14-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.