Von der Couch aus ins BASF-Werk Ludwigshafen: Am Freitag, 28. Oktober, bietet das Besucherzentrum des Chemiekonzerns erneut ein Erlebnis-Show. Besucherbetreuerin Ilka Haase zeigt in einer Live-Show von 16 bis 17 Uhr die vielen Bereiche der BASF. Die Zuschauer können bei Quizfragen mitmachen oder im Chat Fragen stellen.Wer will, kann „die Anilin“ anschließend aus einer ungewöhnlichen Perspektive erleben. Drei Führer nehmen die Zuschauer von 18 bis 19 Uhr an Orte mit, die Besuchern und den meisten Mitarbeitern sonst verborgen bleiben. Bei der virtuellen Werkrundfahrt geht es vorbei am Steamcracker und am Nordhafen. Die Online-Tour nimmt Teilnehmer auch mit hoch auf das Dach einer Anlage und tief unter den Rhein in einen der Düker, die den Ludwigshafener Werkteil mit der Friesenheimer Insel verbinden. Zwischenstopps bei der Werksfeuerwehr und der Umweltzentrale runden das Programm ab, genauso wie ein Abstecher in die BASF-Geschichte. In einem Live-Chat können Fragen gestellt werden. Anmeldungen bis Freitag, 12 Uhr, online über den folgenden Link www.basf.de/visitorcenter/online-event. Die Teilnahme ist von jedem Endgerät aus möglich. Rückfragen sind auch per Telefon unter 0621 60 71640 möglich.