Eine Streife der Bundespolizei hat am Dienstag gegen 22 Uhr einen zur Fahndung ausgeschriebenen 28-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof festnehmen können. Der Mann hatte gegen das Waffengesetz verstoßen, war rechtskräftig verurteilt und mit Haftbefehl gesucht worden. Da er eine fällige Geldstrafe von über 2000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzhaftstrafe von 95 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.