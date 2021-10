Einen vier Jahre alten Jungen hat eine Polizeistreife am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr am Hans-Warsch-Platz im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim eingesammelt und nach einem ausgiebigen Schlaf und einem kleinen Frühstück auf der Dienststelle wieder mit seinen Eltern vereint. Laut Polizei hatte ein Passant gemeldet, dass sich ein Kleinkind ohne Begleitung auf dem Platz aufhalte. Der vierjährige Weltenentdecker hatte die elterliche Wohnung demnach kurz zuvor heimlich verlassen und konnte den Heimweg nicht mehr finden. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle. Am Morgen meldeten sich die Eltern, sodass Kind und Eltern nach kurzer Zeit wieder vereint werden konnten.