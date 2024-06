Die Athleten-Bouler des VfSK Oppau halten in der Rheinland-Pfalz-Liga und der Regionalliga Süd Kontakt zur jeweiligen Tabellenspitze.

Wie Spielführer Leander Becker berichtet, stand für die VfSK-Athleten-Bouler in der Rheinland-Pfalz-Liga ein wichtiger Spieltag an. Trotz hoher Temperaturen und nur acht Spielerinnen und Spielern zeigte das Team eine starke Leistung. Gegen Wittlich 2 gewannen sie 4:1, gegen Ottersheim nach spannenden Spielen mit 3:2 und gegen Alzey mit 4:1. Nach der Niederlage von Herxheim gegen Wittlich 1 hat der VfSK Oppau nun die Chance, sich am letzten Spieltag die Meisterschaft zu sichern.

Die Athleten-Bouler 2 reisten als Spitzenreiter nach Hauenstein und hatten sich vorgenommen, die Tabellenspitze zu verteidigen. Gegen die VSK Germania starteten die Athleten-Bouler schwach und verloren beide Tripletten. Doch in der Doublette-Runde zeigten sie eine starke Leistung und gewannen alle drei Partien, wodurch sie die erste Hürde meisterten. Auch Flörsheim-Dalsheim leistete harte Gegenwehr. Nach zähem Ringen holte das Doublette 1 den entscheidenden dritten Punkt. Das Doublette 2 sicherte den Siegpunkt zum 4:1. Die letzte Begegnung des Tages gegen Landau 1 war ein Duell um die Tabellenspitze. Die Triplette-Runde endete ausgeglichen, in den Doubletten zeigte Landau 1 starke Leistungen. Die Athleten-Bouler gewannen nur eine Doublette und verloren die Begegnung letztendlich mit 2:3. Im Restprogramm der Runde wird nun über den Ausgang der Meisterschaft entschieden.

Die dritte VfSK-Mannschaft reiste in der Bezirksklasse Mitte-Süd nach Hütschenhausen. Das Spiel gegen Kübelberg entwickelte sich zu einem wahren Krimi, den Oppau mit 3:2 für sich entschied. Allerdings musste das Team dieser Partie Tribut zollen, verlor im Anschluss gegen Hochstein nach ausgeglichener Triplette-Runde alle Doubletten. Die Athleten-Team steht punktgleich mit Hochstein und Kübelberg auf Platz fünf, jedoch mit einem schlechteren Spielpunkte-Verhältnis.